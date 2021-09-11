На нефтебазе в оккупированном Донецке прогремел взрыв (ВИДЕО)

Сегодня, 11 сентября на нефтяной базе во временно неподконтрольном украинской власти городе Донецке произошел мощный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил так называемый "руководитель городской администрации" Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, взрыв произошел в Кировском районе Донецка.

"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Спецслужбы работают, причина происшествия выясняется", — написал Кулемзин.

В свою очередь, так называемый "первый заместитель" "министра информации ДНР" Даниил Безсонов в своем Telegram-канале написал, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства якобы с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1,3 тысяч тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", — заявил Безсонов.

Вскоре в "МЧС ДНР" сообщили, что пожар на нефтебазе в 16:10 был полностью ликвидирован. В "ведомстве" утверждают, что предварительная причина пожара — "попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара".

Ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила, что Украина сможет выплатить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в ходе войны на Донбассе на подконтрольной ныне правительству территории, за три-четыре года.

За год до этого вице-премьер-министр по европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, ныне являющийся министром иностранных дел, заявлял, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.

В Офисе президента тогда заявляли, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно не менее 372 млн евро.

Напомним, в сентябре 2019 года неподконтрольном украинской власти городе Донецк на Донбассе в среду, 25 сентября, возник крупный пожар.

Через месяц в Донецке неизвестные взорвали базовую станцию мобильного оператора "Феникс", который нелегально работает в так называемой "ДНР".