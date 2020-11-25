Разрушение домов на подконтрольном Донбассе из-за войны компенсируем за 3-4 года — МинВОТ

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук прогнозирует, что при нынешнем финансировании Украина сможет выплатить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в ходе войны на Донбассе на подконтрольной ныне правительству территории, за три-четыре года. Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина"

"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", — сказала она.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время, по словам чиновницы, это не окончательная цифра, поскольку часть домов была восстановлена за счет собственных средств владельцев или международных организаций. Еще часть домов — те, к которым не удается добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы как жилые дома.

Голованчук сообщила, что на 2021 год по этой программе предусмотрено 114 млн грн.

"И если мы такими темпами сможем двигаться, то за три-четыре года мы сможем провести всю компенсацию", — подчеркнула она.

По словам замминистра, выплата компенсации за разрушенное жилье — это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.

"Я понимаю, что для большинства людей потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривень. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", — добавила она.

Напомним, ранее в ноябре власти сообщили, что компенсации за разрушенное войной жилье получат первые восемь заявителей в Луганской и девять в Донецкой области. Сам порядок выплаты таких компенсаций Кабинет министров утвердил 2 сентября.

Отметим, что год назад вице-премьер-министр по европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, ныне являющийся министром иностранных дел, заявлял, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.

В Офисе президента тогда заявляли, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно не менее 372 млн евро.