Реинтеграция Донбасса продлится минимум 25 лет — Кабмин

Безопасная реинтеграция временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет происходить не менее 25 лет.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Главкому".

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"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Самое безопасное — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения минирования, так и в ментальности людей... Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25", — заявил он.

По мнению вице-премьера, должно поменяться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на территориях Донецкой и Луганской областей привел также к "преодолению разрушения раздора в головах".

"Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", — предупредил Резников.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, заявил, что местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе нет. Это голосование сможет состояться только случае изменения обстановки в регионе, считает он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.