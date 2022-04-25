У російському Брянську палає нафтобаза (ВІДЕО)

У російському місті Брянську сталася пожежа на нафтовій базі. Як передає "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу МНС РФ, пожежа сталася приблизно о другій годині ночі у Фокінському районі на Московському проспекті.

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"До місця виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі.

Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - йдеться на сайті МНС РФ.

Згодом відомство видалило із сайту цю інформацію.

У соцмережах росіяни повідомили, що жителі Брянська чули вибухи, а згодом сталася пожежа на нафтобазі.

Зокрема, росіяни, які проживають у Брянську, розповідають, що "чули хлопки" та "бачили вогонь" у кількох районах міста.

Нагадаємо, 21 квітня в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони Російської федерації, який розробляє "Іскандери" та системи С-400, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 7 людей, а 30 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня навпроти мерії Москви сталася пожежа. Тоді, за даними МНС, ніхто не постраждав.