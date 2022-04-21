В Твери горит НИИ Минобороны РФ: есть погибшие (ФОТО/ВИДЕО)

В российской Твери в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ.

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В результате по меньшей мере два человека погибли, еще 30 пострадали (получили травмы и ожоги). Крыша горящего НИИ обрушилась из-за пожара. По данным росСМИ, этот НИИ один из ведущих разработчиков систем ПВО в России.

Источник ТАСС сообщает, что причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

По словам очевидцев, всё вокруг заволокло ядовитым сизо-черным дымом. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ранее, 20 апреля, напротив мэрии Москвы произошел пожар, Тверская площадь затянулась дымом. Тогда, по данным МЧС, никто не пострадал.