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У Твері горить НДІ Міноборони РФ: є загиблі (ФОТО/ВІДЕО)
У російській Твері у будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони сталася пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.
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В результаті щонайменше двоє людей загинули, ще 30 постраждали (отримали травми та опіки). Дах НДІ обвалився через пожежу. За даними росЗМІ, цей НДІ один із провідних розробників систем ППО в Росії.
Джерело ТАСС повідомляє, що причиною пожежі могла стати аварійна робота електромережі.
За словами очевидців, все навколо затягло отруйним сизо-чорним димом. Пожежі надано третій ранг складності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 20 квітня, навпроти мерії Москви сталася пожежа, Тверська площа вкрилася димом. Тоді, за даними МНС, ніхто не постраждав.