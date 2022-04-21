У Твері горить НДІ Міноборони РФ: є загиблі (ФОТО/ВІДЕО)

У російській Твері у будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони сталася пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

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В результаті щонайменше двоє людей загинули, ще 30 постраждали (отримали травми та опіки). Дах НДІ обвалився через пожежу. За даними росЗМІ, цей НДІ один із провідних розробників систем ППО в Росії.

Джерело ТАСС повідомляє, що причиною пожежі могла стати аварійна робота електромережі.

За словами очевидців, все навколо затягло отруйним сизо-чорним димом. Пожежі надано третій ранг складності.

Раніше, 20 квітня, навпроти мерії Москви сталася пожежа, Тверська площа вкрилася димом. Тоді, за даними МНС, ніхто не постраждав.