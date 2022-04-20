В центре Москвы полыхает пожар (ВИДЕО)

Напротив мэрии Москвы произошел пожар, Тверская площадь покрылась дымом. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на очевидцев и МСЧ.

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"Около памятника Долгорукому на Тверской площади произошел пожар. Горит деревянное здание", — сообщил информационному агентству ТАСС источник в экстренных службах.

На место прибыли спасатели, причина возгорания устанавливается. Информации о пострадавших нет.