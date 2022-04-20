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У центрі Москви спалахнула пожежа (ВІДЕО)
Навпроти мерії Москви сталася пожежа, Тверська площа вкрилася димом. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на очевидців та МНС.
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"Біля пам'ятника Долгорукому на Тверській площі сталася пожежа. Горить дерев'яна будівля", — повідомило інформаційне агентство ТАСС джерело в екстрених службах.
На місце прибули рятувальники, причина займання встановлюється. Інформації про постраждалих немає.