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Росія сама обстріляла пункт пропуску на Брянщині — СБУ

Росія сама обстріляла пункт пропуску на Брянщині — СБУ

Перехоплення телефонних переговорів окупантів свідчать, що вони організували провокацію на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області, де пролунали вибухи. Про це повідомляє СБУ.

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У ході переговорів один із російських військових каже з приводу обстрілів, що "це наші".

Переговори

Він пояснює: "Так треба. Так роблять для того, щоб на кшталт хохли провокують. І ось тому потрапляють".

Далі росіянин проводить паралелі з інсценуванням вибухів у Росії, коли ФСБ заявляло, що це справа рук чеченських терористів.

Нагадаємо. у четвер, 14 квітня, сталися вибухи на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області РФ. Російські силовики стверджують, що був мінометний обстріл України.

Це НП сталося напередодні того, що очікується масштабне настання російських військ на Донбасі, куди РФ активно підтягує великі сили.

Автор:
Сергій Горєлов