Росія сама обстріляла пункт пропуску на Брянщині — СБУ

Перехоплення телефонних переговорів окупантів свідчать, що вони організували провокацію на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області, де пролунали вибухи. Про це повідомляє СБУ.

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У ході переговорів один із російських військових каже з приводу обстрілів, що "це наші".

Переговори

Він пояснює: "Так треба. Так роблять для того, щоб на кшталт хохли провокують. І ось тому потрапляють".

Далі росіянин проводить паралелі з інсценуванням вибухів у Росії, коли ФСБ заявляло, що це справа рук чеченських терористів.

Нагадаємо. у четвер, 14 квітня, сталися вибухи на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області РФ. Російські силовики стверджують, що був мінометний обстріл України.

Це НП сталося напередодні того, що очікується масштабне настання російських військ на Донбасі, куди РФ активно підтягує великі сили.