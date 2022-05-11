На Харківщині під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 окупантів, - Держприкордонслужба

У Харківській області 11 травня українські прикордонники під час контрнаступальних дій знищили 30 російських окупантів, ще двох взяли в полон.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час контрнаступальних дій на Харківщині прикордонники знищили 30 рашистів, ще двох взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча, при цьому вказували, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 11 травня, за даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність російських окупантів спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону в Харківській області.