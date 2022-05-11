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В Харьковской области во время контрнаступления украинские пограничники уничтожили 30 оккупантов, - Госпогранслужба
В Харьковской области 11 мая украинские пограничники во время контрнаступательных действий уничтожили 30 российских оккупантов, еще двоих взяли в плен.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Во время контрнаступательных действий в Харьковской области пограничники уничтожили 30 рашистов, еще двоих взяли в плен. Пленные представились жителями Красного Луча, при этом указывали, что они не из какой-то квазиреспублики, а из Луганской области Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 11 мая, по данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность российских оккупантов наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. В частности, враг сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в направлении государственной границы в Харьковской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал