ООН зафіксувала загибель під час війни в Україні вже 3,5 тисяч цивільних

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало 3496 випадків загибелі та 3760 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 10 травня.

Серед загиблих - 1268 чоловіків, 821 жінка, 76 дівчат та 93 хлопчики, а також 69 дітей та 1169 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити. Серед поранених - 537 чоловіків, 407 жінок, 87 дівчаток та 94 хлопчики. Стать ще 167 дітей та 2468 дорослих також поки не встановлено.

Більше половини всіх випадків (1865 загиблих та 1928 поранених) припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на території, яку в ООН класифікують як контрольовану українським урядом, зафіксовано 1750 загиблих та 1466 поранених, а на території, контрольованій "пов'язаними з Росією озброєними групами", - 115 загиблих та 462 поранених.

Інші 1631 загиблий та 1832 поранених припадають на інші регіони – Київ, а також Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку та Житомирську області.

Водночас йдеться лише про випадки, що сталися у місцях, що перебували під контролем української влади на момент, коли загибель чи поранення цивільних осіб мало місце.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у звіті.

У той же час УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується.

Це стосується, наприклад, таких міст як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) та Попасна (Луганська область), де "за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб".