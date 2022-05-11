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Під час евакуацій загинули 33 особи від обстрілу з боку російської армії, — Нацполіція
З початку повномасштабного вторгнення росіяни не менше 45 разів відкривали вогонь по евакуаційним колонам. Внаслідок обстрілів загинули 33 особи, з них п'ятеро дітей.
Про це 11 травня повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.
"З самого початку збройної агресії Росії поліцейськими надавалася допомога та забезпечені заходи з евакуації понад 1,5 млн громадян України. Під час евакуації мали місце відкриття вогню та обстріли з боку окупантів по евакуаційних колонах. За цей час відкрито 74 кримінальні провадження: внаслідок 45 обстрілів загинули 33 громадяни та з них п'ятеро дітей", - резюмував Сергєєв.
Наразі поліцейські допомагають українцям виїхати з населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські окупанти 4 травня біля Старого Салтова в Харківській області відкрили вогонь по колоні автомобілів із мирними жителями, внаслідок чого загинуло 4 людей.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).