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Во время эвакуаций погибли 33 человека от обстрелов со стороны российской армии, — Нацполиция
С начала полномасштабного вторжения россияне не меньше 45 раз открывали огонь по эвакуационным колоннам. В результате обстрелов погибли 33 человека, из них пятеро детей.
Об этом 11 мая сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев.
"С самого начала вооруженной агрессии России полицейскими оказывалась помощь и обеспечены меры по эвакуации более 1,5 млн граждан Украины. При эвакуации имели место открытие огня и обстрелы со стороны оккупантов по эвакуационным колоннам. За это время открыто 74 уголовных производства: в результате 45 обстрелов погибли 33 гражданина и из них пятеро детей", - резюмировал Сергеев.
В настоящее время полицейские помогают украинцам выехать из населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупанты 4 мая возле Старого Салтова в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, в результате чего погибли 4 человека.
По этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).