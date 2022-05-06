Окупанти на Харківщині відкрили вогонь по автоколоні: четверо цивільних загинуло (ФОТО)

Російські окупанти 4 травня біля Старого Салтова на Харківщині відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями, внаслідок чого загинуло 4 людини.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 травня 15 приватних автомобілів виїхали з тимчасово захопленого Вовчанська Чугуївського району. По дорозі біля смт Старий Салтів військовослужбовці ЗС РФ обстріляли колону.

"6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцеперебування вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

Нагадаємо, у ніч із 5 на 6 травня та вранці російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.