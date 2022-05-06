- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Війська РФ атакують Сєверодонецьк з кількох напрямків, — голова ВЦА
Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк – адміністративний центр Луганської області, але ЗСУ стійко тримають оборону. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова військово-цивільній адміністрації Олександр Стрюк.
"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", вони намагаються штурмувати його з кількох напрямків", — сказав Стрюк.
За його словами, у Сєвєродонецьку залишилося близько 15 тисяч мешканців, які не хочуть виїжджати.
До початку повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Сєвєродонецьку проживало близько 150 тисяч людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на Луганщині йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються прорватися у Рубіжному та Білогорівці.
Війська РФ у п'ятницю, 6 травня, 16 разів обстріляли Сєвєродонецьк, при цьому загинули двоє людей. Удари було завдано і по місцевому хімічному підприємству.