Війська РФ атакують Сєверодонецьк з кількох напрямків, — голова ВЦА

Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк – адміністративний центр Луганської області, але ЗСУ стійко тримають оборону. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова військово-цивільній адміністрації Олександр Стрюк.

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"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", вони намагаються штурмувати його з кількох напрямків", — сказав Стрюк.

За його словами, у Сєвєродонецьку залишилося близько 15 тисяч мешканців, які не хочуть виїжджати.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Сєвєродонецьку проживало близько 150 тисяч людей.

Нагадаємо, на Луганщині йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються прорватися у Рубіжному та Білогорівці.

Війська РФ у п'ятницю, 6 травня, 16 разів обстріляли Сєвєродонецьк, при цьому загинули двоє людей. Удари було завдано і по місцевому хімічному підприємству.