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"В городе был сплошной ужас", — Гайдай об обстреле Северодонецка и пожаре на "Азоте" (ФОТО)

обстрел
Северодонецк после обстрела. Фото: Луганская ОВА

Войска РФ в пятницу, 5 мая, 16 раз обстреляли Северодонецк, при этом погибли два человека. Удары были нанесены и по местному химическому предприятию, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области, а также железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота".  Возник пожар, но спасатели предотвратили возгорание цистерн предприятия.

"В городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших", — сказал Гайдай.

Враг нанес удары и по другим городам Луганской области.

Напомним, в Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне пытаются прорваться в Рубежном и Белогоровке.

При этом россияне сбросили авиабомбы на элеваторный комплекс в Рубежном и полностью уничтожили его. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка от бомб.

Автор:
Сергей Горелов