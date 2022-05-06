"У місті був суцільний жах", - Гайдай про обстріл Сєвєродонецька та пожежу на "Азоті" (ФОТО)

Війська РФ у п'ятницю, 5 травня, 16 разів обстріляли Сєверодонецьк, при цьому загинули двоє людей. Ударів було завдано і по місцевому хімічному підприємству, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ворожі снаряди потрапили до однієї з останніх АЗС у Луганській області, а також залізничного господарства Сєвєродонецького "Азоту". Виникла пожежа, але рятувальники запобігли загорянню цистерн підприємства.

"У місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області. Пошкоджено 12 будівель, електропідстанцію, комплекс торгових споруд. Є два загиблі", — сказав Гайдай.

Ворог завдав ударів і по інших містах Луганської області.

Нагадаємо, на Луганщині йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються прорватися у Рубіжному та Білогорівці.

При цьому росіяни скинули авіабомби на елеваторний комплекс у Рубіжному і повністю знищили його. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно воронку від бомб.