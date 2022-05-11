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Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області

Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області

Російські війська 11 травня накрили ракетами селище Комишуваха Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької області Олександр Старух.

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"Півтора десятки ракет розірвалися в житлових кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені. Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв", - розповів Старух.

Фото 2 — Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області
Фото 3 — Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області
Фото 4 — Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області

Раніше російські військові обстріляли село Гладке Василівського району Запорізької області, звинувативши у цьому Збройні сили України. При цьому в самій Василівці російські пропагандисти знімають сюжети, в яких використовують вирвані з контексту місцеві слова, які скаржаться на обстріл.

Автор:
Віта Молодан