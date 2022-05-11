Росіяни запустили понад десять ракет по Запорізькій області

Російські війська 11 травня накрили ракетами селище Комишуваха Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької області Олександр Старух.

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"Півтора десятки ракет розірвалися в житлових кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені. Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв", - розповів Старух.

Раніше російські військові обстріляли село Гладке Василівського району Запорізької області, звинувативши у цьому Збройні сили України. При цьому в самій Василівці російські пропагандисти знімають сюжети, в яких використовують вирвані з контексту місцеві слова, які скаржаться на обстріл.