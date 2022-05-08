ЗСУ пішли у контрнаступ у Запорізькій області

Збройні сили України впевнено тримають оборону Запорізької області та вже переходять у контраступ. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

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"Про перехід у контрнаступ свідчать статистичні дані втрат противника на цьому напрямі", - пояснюють у військовій адміністрації регіону.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.

Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важка зброя, нещодавно поставлена від союзників.

Крім того, в Інститут вивчення війни (ISW) прогнозують, що найближчими днями чи тижнями українські військові просунуться в Харківській області до кордону з Росією.