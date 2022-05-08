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ЗСУ пішли у контрнаступ у Запорізькій області
Збройні сили України впевнено тримають оборону Запорізької області та вже переходять у контраступ. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Про перехід у контрнаступ свідчать статистичні дані втрат противника на цьому напрямі", - пояснюють у військовій адміністрації регіону.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.
Незабаром стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важка зброя, нещодавно поставлена від союзників.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, в Інститут вивчення війни (ISW) прогнозують, що найближчими днями чи тижнями українські військові просунуться в Харківській області до кордону з Росією.