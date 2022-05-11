Окупанти обстріляли село у Запорізькій області, звинувативши у цьому ЗСУ, - ОВА

Російські військові обстріляли село Гладке Василівського району Запорізької області, звинувативши у цьому Збройні сили України.

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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"У своїх телеграм-каналах загарбники розповсюджують фейк, нібито ЗСУ обстріляли село Гладке Василівського району. Нібито окупанти нарахували 13 "прильотів" по цивільних об'єктах, але на підтвердження своєї брехні публікують лише одне фото", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у самій Василівці російські пропагандисти знімають сюжети, в яких використовують вирвані з контексту слова місцевих, які скаржаться на обстріли.

"Як доказ росіяни показують фрагменти, на яких чути звуки пострілів. Безглуздість російської пропаганди в тому, що це звуки "вильотів" із самої Василівки, а не "прильотів" по ній - звук залпу чітко чутний, а характерний вибух у момент падіння снаряда - ні, - додають чиновники.

Нагадаємо, 8 травня ЗСУ пішли у контрнаступ у Запорізькій області. Вже наступного дня в окупованих Пологах Запорізької області російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту.