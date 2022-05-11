Оккупанты обстреляли село в Запорожской области, обвинив в этом ВСУ, - ОВА

Российские военные обстреляли село Гладкое Васильевского района Запорожской области, обвинив в этом Вооруженные силы Украины.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В своих телеграмм-каналах захватчики распространяют фейк, якобы ВСУ обстреляли село Гладкое Васильевского района. Якобы оккупанты насчитали 13 "прилетов" по гражданским объектам, но в подтверждение своей лжи публикуют только одно фото", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой Васильевке российские пропагандисты снимают сюжеты, в которых используют вырванные из контекста слова местных, жалующиеся на обстрелы.

"Как доказательство россияне показывают фрагменты, на которых слышны звуки выстрелов. Нелепость же российской пропаганды в том, что это звуки "вылетов" из самой Васильевки, а не "прилетов" по ней - звук залпа четко слышен, а характерный взрыв в момент падения снаряда - нет", - добавляют чиновники.

Напомним, 8 мая ВСУ пошли в контрнаступление в Запорожской области. Уже на следующий день в оккупированных Пологах Запорожской области российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта.