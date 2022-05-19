Будут учить по "Азбуке Донбасса": оккупанты в Мариуполе открыли детский центр в разбомбленном помещении

Россияне в Мариуполе в помещении полуразрушенного здания детского сада №104 открыли "детский центр". Детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса".

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

"В разбомбленном детском заведении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Ради создания "картинки" для вражеской пропаганды, захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями", - говорится в сообщении.

По ее словам, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками как "Донбасс - русская земля" и "Родина наша Россия".

"Такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения к культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка", - добавила Людмила Денисова.

Также омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений РФ прав детей в Украине.

Напомним, российские оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство, насаждая в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".

Уже около 3,5 тысячи учителей из этих заведений проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях.