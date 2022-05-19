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Навчатимуть по "Абетці Донбасу": окупанти у Маріуполі відкрили дитячий центр в розбомбленому приміщенні
Росіяни у Маріуполі у приміщенні напівзруйнованій будівлі дитячого садка №104 відкрили "дитячий центр". Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Абетка Донбасу".
Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.
"У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі. Задля створення "картинки" для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами", - йдеться у повідомленні.
За її словами, дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Абетка Донбасу", де є вірші із такими рядками як "Донбас – російська земля" та "Батьківщина наша Росія".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини", - додала Людмила Денісова.
Також омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір, насаджуючи в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".
Вже близько 3,5 тисяч вчителів з цих закладів проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях.