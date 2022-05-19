Навчатимуть по "Абетці Донбасу": окупанти у Маріуполі відкрили дитячий центр в розбомбленому приміщенні

Росіяни у Маріуполі у приміщенні напівзруйнованій будівлі дитячого садка №104 відкрили "дитячий центр". Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Абетка Донбасу".

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі. Задля створення "картинки" для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами", - йдеться у повідомленні.

За її словами, дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Абетка Донбасу", де є вірші із такими рядками як "Донбас – російська земля" та "Батьківщина наша Росія".

"Такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини", - додала Людмила Денісова.

Також омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір, насаджуючи в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".

Вже близько 3,5 тисяч вчителів з цих закладів проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях.