Мужчины из Донецкой и Луганской области категорически отказываются воевать в армии РФ, - разведка

Жители оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день терпят оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей", - говорится в сообщении.

После полного разгрома украинскими военными нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России.

В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях.

Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

"Недавно в так называемом "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно рашисты пытаются представить предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", - сообщает разведка.

Там напомнили, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены, и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.

Отметим, Кремль наказывает командиров оккупационных войск из-за поражения в Украине.