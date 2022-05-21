Чоловіки з Донецької та Луганської області категорично відмовляються воювати в армії РФ, - розвідка

Жителі окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тлі військових невдач і втрат живої сили, які щодня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційних властей", - йдеться у повідомленні.

Після повного розгрому українськими військовими кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані жителі Донбасу, чоловіки з Донецької та Луганської області, навіть попри погрози арештів, категорично відмовляються воювати у збройних силах Росії.

У російські окупаційні адміністрації з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи щодо підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.

"Нещодавно у так званому "МВС ДНР" відкрилася виставка "Нацизм в Україні". Як завжди бездарно рашисти намагаються представити предмети часів Другої світової війни як особисті речі сучасних захисників України. Інформація про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, з власної ініціативи, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", - повідомляє розвідка.

Там нагадали, що всіх військових злочинців та їхніх поплічників буде викрито, і за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Зазначимо, Кремль карає командирів окупаційних військ через поразку в Україні.