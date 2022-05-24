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Оккупанты обстреляли из "Ураганов" общину в Днепропетровской области: разрушены несколько домов (ФОТО)

Днепропетровская область, разрушенный дом, война в Украине, Зеленодольская община
Фото: Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко

Армия Российской Федерации обстреляла Зеленодольскую общину Днепропетровской области из "Ураганов". В частности, попали по Великой Костромке.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Попали по Великой Костромке", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате вражеской атаки есть разрушения домов, в то же время люди не пострадали.  

Также в Широковской общине враг попал по полям.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли из "Ураганов" общину в Днепропетровской области: разрушены несколько домов (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты обстреляли из "Ураганов" общину в Днепропетровской области: разрушены несколько домов (ФОТО)

Напомним, российская армия ночью, 23 мая, дважды обстреляла Апостоловскую общину Днепропетровской области из "Ураганов". В результате вражеского обстрела пострадавших нет.

Автор:
Анастасия Дедковская