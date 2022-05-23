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Россияне ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", - глава ОВА

Ураган, война в Украине, российская агрессия
Фото: Россияне ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

Армия Российской Федерации ночью, 23 мая, дважды обстреляла Апостоловскую общину Днепропетровской области из "Ураганов".

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской общине. Ударил между селами", - проинформировал Резниченко.

В результате вражеского обстрела пострадавших нет.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 19 мая пять раз обстреляли из ракетных систем залпового огня Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа.

Автор:
Анастасия Дедковская