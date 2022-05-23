Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів", - голова ОВА

Армія Російської Федерації вночі, 23 травня, двічі обстріляли Апостолівську громаду Дніпропетровської області з "Ураганів".

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами", - поінформував Резніченко.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 19 травня п'ять разів обстріляли з ракетних систем залпового вогню Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу.