Цілили у промислове підприємство: росіяни завдали три ракетні удари по Кривому Рогу

Армія Російської Федерації 25 травня завдала три ракетні удари по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Також ворог у Криворізькому районі обстріляв з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Людей не зачепило, проте Апостолово залишилося частково без світла.

Нагадаємо, 23 та 24 травня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів". Двічі була обстріляна Апостолівська громада та Зеленодольська.