Целили в промышленное предприятие: россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу

Армия Российской Федерации 25 мая нанесла три ракетных удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Также враг в Криворожском районе обстрелял из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Людей не задело, однако Апостолово осталось частично без света.

Напомним, 23 и 24 мая россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". Дважды была обстреляна Апостоловская община и Зеленодольская.