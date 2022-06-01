Російська армія завдали три ракетні удари по Дніпропетровщині, - очільник ОВА

Військові Російської Федерації завдали три ракетні удари з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ "Торнадо", - поінформував очільник ОВА.

Зокрема, інформації про руйнування та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники, але їх роботу ускладнює негода.

Нагадаємо, російські війська 28 травня завдали ракетного удару по території одного із промислових підприємств Кривого Рогу "в районі одного з виїздів із міста".