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Армія РФ вдарила по Дніпропетровській області з "Ураганів"
Російські окупанти в ніч на 14 червня знову обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Вдарили з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч видалася неспокійною. Люди попередньо не постраждали. У Покровській громаді пошкоджено будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки, обстежують територію", - зазначив він.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольська на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, зруйновано житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше одна жінка загинула 12 червня внаслідок обстрілу російськими військами Покровської селищної громади Синельниківського району Дніпропетровської області.