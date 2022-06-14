Армия РФ ударила по Днепропетровской области из "Ураганов"

Российские оккупанты в ночь на 14 июня снова обстреляли два района Днепропетровской области — Криворожский и Синельниковский. Ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь выдалась беспокойной. Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники, обследуют территорию", — отметил он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 июня из "Ураганов" ударили по жилым кварталам Зеленодольска в Днепропетровской области. Один человек погиб, пятеро пострадали, разрушены жилые дома.

Ранее одна женщина погибла 12 июня в результате обстрела российскими войсками Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области.