Армія РФ обстріляла з "Ураганів" Апостолове на Дніпропетровщині: загинуло четверо людей

Вночі 15 червня російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню "Ураган" місто Апостолове на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше чотири місцеві жителі.

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Про це повідомив мер Апостолового Андрій Оса.

"Апостолове було обстріляно з ворожих "Ураганів". Є четверо загиблих", - написав він.

За словами мера, вибухотехніки та рятувальники провели першочергові роботи над усуненням наслідків ще вночі – одразу після обстрілу.

Андрій Оса також повідомив, що вранці робота поліції та співробітників ДСНС на місці події продовжиться.

Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, рашисти обстріляли з "Ураганів" житловий сектор міста Апостолове.

Зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків та частково лікарня. Четверо загиблих мирних цивільних, усі чоловіки. Ще одного чоловіка поранено, доставлено до лікарні.

"Шановні жителі Апостолове. Не виходимо на вулицю, нічого не чіпаємо, вже працюють вибухотехніки. Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу, ви дуже близько до лінії дотику. З питання організації евакуації працюйте будь ласка з мером м.Апостолове Андрієм Осою, він дуже ефективний і все знає", - наголосив Вілкул.

Зазначимо, російські окупанти в ніч на 14 червня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Вдарили з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах.