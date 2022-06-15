Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Апостолово на Днепропетровщине: погибли четыре человека

Ночью 15 июня российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли минимум четыре местных жителя.

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Об этом сообщил мэр Апостолово Андрей Оса.

"Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших", - написал он.

По словам мэра, взрывотехники и спасатели провели первоочередные работы над устранением последствий еще ночью - сразу после обстрела.

Андрей Оса также сообщил, что утром работа полиции и сотрудников ГСЧС на месте происшествия продолжится.

Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, рашисты обстреляли из "Ураганов" жилой сектор города Апостолово.

Разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Четверо погибших мирных гражданских, все мужчины. Еще один мужчина ранен, доставлен в больницу.

"Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения. По вопросу организации эвакуации работайте пожалуйста с мэром г.Апостолово Андреем Осой, он очень эффективен и все знает", - отметил Вилкул.

Отметим, российские оккупанты в ночь на 14 июня обстреляли два района Днепропетровской области — Криворожский и Синельниковский. Ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам.