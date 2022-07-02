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РФ завдала ракетного удару по Павлограду
Увечері 2 липня окупаційні війська Російської Федерації запустили ракету по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомляє міськрада у Facebook.
"У Павлограді "приліт". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет!!! Чекаємо на офіційну інформацію", - наголошують у міськраді.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що над місцем влучення ракети в небо піднялися великі клуби диму. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Раніше, вранці 30 червня, російські окупаційні війська знову атакували Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Метою удару був склад із зерном в ЗеленодольськуПідписуйтеся на наш YouTube канал
До цього російські військові обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 28 червня. Крім того, у ніч із 27 на 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО.