РФ завдала ракетного удару по Павлограду

Увечері 2 липня окупаційні війська Російської Федерації запустили ракету по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомляє міськрада у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У Павлограді "приліт". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет!!! Чекаємо на офіційну інформацію", - наголошують у міськраді.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що над місцем влучення ракети в небо піднялися великі клуби диму. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше, вранці 30 червня, російські окупаційні війська знову атакували Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Метою удару був склад із зерном в Зеленодольську

До цього російські військові обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 28 червня. Крім того, у ніч із 27 на 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО.