ВСУ почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и отбили штурм в районе Добрянки Херсонской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в районе Добрянки Херсонской области почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили штурм. В частности, в акватории Черного и Азовского морей РФ держит в готовности четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что с целью демонстрации присутствия и сковывания действий ВСУ, россияне держат отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также оккупанты обстреляли населенные пункты Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние по артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути.

В Славянском направлении противник также пытается вести штурмовые действия. Обстрелял районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь. Противник пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений.

На Краматорском направлении враг обстрелял районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиаудару недалеко от Спирного.

На Южнобужском направлении противник сосредоточился на недопущении продвижения подразделений ВСУ. Вел обстрелы в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В частности, в районе Добрянки украинские воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший штурм врага.

В акватории Черного и Азовского морей противник держит в готовности четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В то же время, украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.

Напомним, российские войска вечером 6 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня Покровскую общину Синельниковского района. В тот же день с самого утра оккупанты держали под прицелом Криворожский район, по которому уже шесть раз ударили из разного оружия, обстреляв сразу четыре общины.