ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, — Зеленский

Вооруженные силы Украины наступают одновременно на нескольких тактических направлениях. В частности украинские военные продвигаются в Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам 6 июля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства — из Херсона, Генического, Бердянска, Мелитополя и других городов и сел — распространяйте там правду", — отметил глава государства.

Президент призвал при каждой возможности говорить людям на временно оккупированных территориях, что прямо сейчас ВСУ борются за них.

"Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле долгое, а преимущество их артиллерии — вечное", — добавил президент.

Дело в том, что артиллерию от партнеров уже задействуют на фронте. Как подчеркнул Зеленский, ее точность действительно высокая.

Ранее украинские военные сообщили, что начинали применять американские РСЗО HIMARS на востоке страны. Особенно это заметили оккупанты, так как благодаря новому оружия ВСУ наносят более сильные и точные удары, что меняет баланс сил на фронте в пользу Украины.

Отметим, что, например, в результате точных ударов ВСУ по позициям оккупантов российские военные оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.