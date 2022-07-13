Російські війська вдарили з РСЗВ по околицях Нікополя

Армія РФ у ніч з 12 на 13 липня відкрила вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

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Внаслідок обстрілу виникла пожежа на околиці Нікополя, на місце оперативно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Крім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади – Красногригорівська та Мирівська. У Красногригорівській зачепило лінію електропередач — частково без світла сама Красногригорівка та два села — це приблизно 6 000 абонентів. На даний час на місці працюють аварійні бригади електриків", — додав Резніченко.

Він уточнив, що в Мирівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено заклад соціальної інфраструктури.

Крім того, стало відомо, що після опівночі ЗСУ збили у Нікопольському районі ще один безпілотник. До цього, увечері 12 липня, українські захисники також ліквідували один БПЛА.

Зазначимо, що РФ регулярно обстрілює Дніпропетровську область із РСЗВ. Раніше, в ніч на 11 липня, вдарили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. До цього, 9 липня, окупанти з "Градів" обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого поранені, одна людина загинула.