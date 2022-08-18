Гендиректор МАГАТЕ заявив про готовність очолити делегацію на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про готовність очолити делегацію на Запорізьку атомну станцію в окупованому Енергодарі.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - зазначив Кулеба.

Він наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії.

Зазначимо, 10 серпня Україна офіційно звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії на окуповану ЗАЕС за участю військових експертів, але під керівництвом МАГАТЕ, причому з в'їздом на окуповану РФ територію виключно з боку території, підконтрольної Україні.

14 серпня 42 країни та ЄС як міжнародна структура опублікували спільну заяву, в якій зажадали від РФ вивести всі свої війська з території ЗАЕС, а 15 серпня Верховна Рада прийняла звернення до міжнародної спільноти із закликом визнати дії Росії на ЗАЕС актом ядерного тероризму.

Нагадаємо, з початку серпня Росія взялася активно обстрілювати ЗАЕС, що створює загрозу викиду радіації чи аварії на станції. На тлі цих подій Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, що передбачають розвиток подій, у тому числі й можливий викид радіації. Зокрема, обговорюється план евакуації, якщо обстріл з боку росіян призведе до катастрофи.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з відпрацьованими контейнерами з ядерним паливом, внаслідок якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. При цьому російська сторона продовжує ігнорувати всі заклики ООН та МАГАТЕ.