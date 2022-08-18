Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности возглавить делегацию на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую атомную станцию в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Во время нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЕ на Запорожскую атомную станцию", – заявил Кулеба.

Он отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России.

Отметим, 10 августа Украина официально обратилась в ООН и МАГАТЭ с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на оккупированную ЗАЭС с участием военных экспертов, но под руководством МАГАТЭ, причем с въездом на оккупированную РФ территорию исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине.

14 августа 42 страны и ЕС в качестве международной структуры опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от РФ вывести все свои войска с территории ЗАЭС, а 15 августа Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом признать действия России на ЗАЭС актом ядерного терроризма.

Напомним, с начала августа Россия принялась активно обстреливать ЗАЭС, что создает угрозу выброса радиации или аварии на станции. На фоне происходящего Министерство внутренних дел подготовило планы, предусматривающие развитие событий, в том числе возможный выброс радиации. В частности, обсуждается план эвакуации, если обстрелы со стороны россиян приведут к катастрофе.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с отработанными контейнерами с ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого призвал предоставить международным инспекторам доступ в ЗАЭС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом российская сторона продолжает игнорировать все призывы ООН и МАГАТЭ.