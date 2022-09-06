В Энергодаре раздался мощный взрыв: в городе нет света и воды

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области 6 сентября прогремел мощный взрыв, после чего в городе одновременно исчезли свет и водоснабжение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - отметил он.

По его словам, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Как пишут телеграмм-каналы, в результате взрыва поврежден ЛЭП в районе Запорожской АЭС.

Кроме того, в последние три дня оккупанты наносили удары по территории вокруг Запорожской АЭС. В результате 5 сентября из-за пожара после обстрелов отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины.

Напомним, 1 сентября военные армии страны-агрессора РФ вели минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области.

Напомним, в результате вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара 28 августа пострадали десять человек. Также уничтожены и повреждены не менее 20 автомобилей