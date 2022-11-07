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7 листопада електропостачання обмежать у Києві та семи областях
Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання на понеділок, 7 листопада, у Києві та семи областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
"Енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак Росії. В частині регіонів нам доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У відомстві попередили українців, що з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада", - підкреслили в "Укренерго".
Крім того, будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки.
У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
"Енергетики роблять все можливе, щоб зменшити кількість і тривалість відключень, ми ремонтуємо мережі без зупинок та вихідних. Ми сподіваємося на ваше розуміння і допомогу", - зауважили в "Укренерго".
Там вкотре нагадали, що заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.
Нагадаємо, ДТЕК опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.
Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.
Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.