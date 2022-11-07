7 ноября электроснабжение ограничат в Киеве и семи областях

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения на понедельник, 7 ноября, в Киеве и семи областях.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак России. В части регионов нам приходится вводить отключения, чтобы избежать перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили украинцев, что с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

"Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графике.

В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

"Энергетики делают все возможное, чтобы снизить количество и продолжительность отключений, мы ремонтируем сети без остановок и выходных. Мы надеемся на ваше понимание и помощь", - отметили в "Укрэнерго".

Там еще раз напомнили, что экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Напомним, ДТЭК опубликовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.