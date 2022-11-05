Україна отримала від країн ЄС 500 генераторів

Країни ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень. 17 країн ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) скоординують свої зусилля для надання комплексної допомоги Україні взимку. Йдеться про різні засоби обігріву.

Раніше Міністерство закордонних справ домовилося з урядами 12 країн про постачання Україні енергетичного обладнання.