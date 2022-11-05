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Украина получила от стран ЕС 500 генераторов
Страны ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению.
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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
"Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.
Напомним, страны "Большой семерки" (G7) скоординируют свои усилия по оказанию комплексной помощи Украине зимой. Речь идет о разных средствах обогрева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Министерство иностранных дел договорилось с правительствами 12 стран о поставках Украине энергетического оборудования.