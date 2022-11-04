Поддержать промышленность: электрогенераторы освободят от импортного НДС

В Верховной раде готовят законопроект об освобождении от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд предприятий, без права перепродажи, в частности электрогенераторов.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"По результатам двух недель совещаний с представителями бизнеса разрабатываем в комитете совместно с Кабмином пакет мер, направленных на поддержку отечественной промышленности в военное время", - отметил Гетманцев.

По его словам, в него в частности, войдут:

освобождение от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд, без права перепродажи, в частности электрогенераторов;

освобождение от уплаты экологического налога, отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности;

решение вопроса отнесения на расходы активов на оккупированных территориях;

пакет неналоговых мер поддержки.

"Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем", – подчеркнул Гетманцев.

Напомним, из-за постоянных отключений света отечественная промышленность не может работать на полную мощность.

В частности производители пищевой продукции уже бьют тревогу. Так, Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости снабжения генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.

Отметим, что в Украине объем продаж генераторов увеличился в 10 раз. Также возрос спрос на зарядные станции и повербанки.