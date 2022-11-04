Підтримати промисловість: електрогенератори звільнять від імпортного ПДВ

У Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.

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Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За наслідками двох тижнів нарад з представниками бізнесу розробляємо в комітеті спільно з Кабміном пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у військовий час", - зазначив Гетманцев.

За його словами, до нього зокрема, увійдуть:

звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;

звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;

вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;

пакет неподаткових заходів підтримки.

"Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, через постійні відключення світла вітчизняна промисловість не може працювати на повну потужність.

Зокрема виробники харчової продукції вже б’ють на сполох. Так, Всеукраїнська асоціація пекарів зібрала інформацію щодо потреби у забезпеченні генераторами своїх підприємств задля забезпечення безперебійної роботи.

Як заявили у Спілці молочних підприємств України, через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.

Зазначимо, в Україні обсяг продажів генераторів збільшився у 10 разів. Також зріс попит на зарядні станції та повербанки.