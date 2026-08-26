Аквапарк под Киевом ищет инвестора: в завершение строительства нужно $5 млн

В Ирпене Киевской области реализуют проект Riviera Club Aquapark – масштабного рекреационно-развлекательного комплекса open-air формата с ресторанной инфраструктурой и концертными площадками. Для завершения строительства инициаторы проекта планируется дополнительно привлечь от $1 до $5 млн инвестиций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Общий бюджет Riviera Club Aquapark составляет $13,5-14 млн, из которых $8,5 млн уже вложено. Комплекс разместился на участке 2,04 га (из них 0,4 га выделено под паркинг на 155 авто), а площадь аквазоны составит 16 тыс. м².

Расчетная пропускная способность заведения – около 1 000 посетителей в день. Основная аудитория – жители Киева, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Инфраструктура и концепция комплекса

Первая очередь объекта включает взрослую зону с шестью горками, плавательный бассейн (621,8 м²), детский водный комплекс, spray-зону, а также ресторан, фудкорт и бар. Для проведения концертов и ивентов предусмотрена сцена (49 м²) и крытый летняя площадка (738 м²). Вторая очередь предусматривает строительство банкетного зала, дополнительного бассейна с джакузи и VIP-зоны.

Комплекс позиционируют как всесезонное leisure & entertainment пространство: в холодное время года здесь планируется обустройство катка, зимней ярмарки и food-зоны.

Финансовые показатели и возврат капитала

Ожидаемая чистая прибыль за летний сезон: ~115 млн грн.

~115 млн грн. Потенциальная чистая прибыль от зимнего формата: ~19,6 млн. грн.

~19,6 млн. грн. расчетный срок окупаемости: около 5 лет после выхода на оперативную мощность.

Привлеченное финансирование будет направлено на завершение строительно-монтажных работ, закупку оборудования и благоустройство территории. Условия участия инвесторов и корпоративная структура будут определяться в ходе переговоров.

Напомним, что в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.